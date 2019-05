Wann hat das Warten endlich ein Ende? Bereits im vergangenen September hatten Hailey (22) und Justin Bieber (25) in einer geheimen standesamtlichen Zeremonie den Bund fürs Leben geschlossen. Aber die Planung der lang erwarteten kirchlichen Hochzeit des Traumpaares ist noch immer nicht fertig abgeschlossen – und wird möglicherweise auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie Haileys Schwester Alaia Baldwin jetzt andeutete!

“Wir werden sehen. Wer weiß, was sie vorhaben”, gab sich die Tochter von Stephen Baldwin (53) in einem Interview mit Us Weekly kryptisch und scherzte dann: “Sie befinden sich in einem Auf und Ab – also ich werde einfach irgendwann in einem Kleid oder in einem Jogginganzug erscheinen – man weiß es nicht!” Weitere Details wollte die Beauty sich nicht entlocken lassen.

Im März berichtete ein Insider dem Online-Magazin, dass jegliche Pläne für ihre Hochzeit aufgrund von Justins zerbrechlichem Geisteszustand bisher auf Eis gelegt worden seien. “Er versucht, an seinen Problemen zu arbeiten und es wieder hinzukriegen”, so der Vertraute. Glaubt ihr auch, dass ihre Heirat noch eine Weile dauern könnte? Stimmt ab!

NEIL WARNER/J.LEE/ MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin im Februar 2019

Fernando Leon / Getty Images Alaia Baldwin bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2014

TM / MEGA Hailey und Justin Bieber in New York, Mai 2019

