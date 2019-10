Bei einem rauschenden Fest schworen sich Justin (25) und Hailey Bieber (22) zum zweiten Mal ewige Liebe! Seit mehreren Monaten fieberten die Fans bereits auf den großen Moment hin – am Montag war es dann endlich so weit: Der Sänger und seine Liebste gaben sich in South Carolina erneut das Jawort. Und jetzt ist auch bekannt, wer dem Model an seinem großen Tag zur Seite stand!

Wie E! News jetzt berichtet, sollen die Familien des Brautpaares im Mittelpunkt der Zeremonie gestanden haben. Haileys Schwester Alaia und Cousine Ireland (23) traten als Brautjungfern auf, Papa Stephen (53) führte seine Tochter klassischerweise zum Altar. Während Alaia auf ihrem Social-Media-Profil bereits erste Fotos von sich in ihrem Hochzeits-Outfit postete, müssen die Fans auf Schnappschüsse von Ireland offenbar noch warten. Auch Justins Familie inklusive Mama Pattie Mallette (44) und Papa Jeremy feierten das Glück des Musikers und seiner Liebsten im Montage Hotel in Palmetto Bluff mit – und sollen nach dem Liebesschwur sogar applaudiert haben.

Der stolze Ehemann hatte bei der anschließenden Hochzeits-Sause offenbar nur Augen für seine Frau und titelte zu den ersten Trauungsbildern ganz schlicht: "Meine Braut ist heiß."

Instagram / alaiabaldwin Hailey Baldwins Schwester Alaia bei Haileys Hochzeit

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin Model Ireland Baldwin

Anzeige

Actionpress/ Backgrid Justin und Hailey Bieber, September 2019

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die Familien von Hailey und Justin eine so große Rolle spielen würden? Ja, sie sind doch totale Familienmenschen. Nee, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de