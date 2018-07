Seit wenigen Stunden ist offiziell: Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) sind tatsächlich verlobt! Am vergangenen Wochenende hatte der Sänger um die Hand des Models angehalten – und damit gefühlt die ganze Welt in Aufruhr versetzt. Neben ihren Fans sind natürlich auch die Familienangehörigen der Turteltauben ganz aus dem Häuschen. Nach ihren Eltern gratulierten dem Brautpaar in spe nun auch Haileys Schwester Alaia und ihre Cousine Ireland (22)!

Via Social Media richteten die Baldwin-Ladys nun besondere Worte an die zukünftige Braut. Zu einem Schnappschuss, der sie und ihre beiden Cousinen Hailey und Alaia spielend in der Badewanne zeigt, schrieb Ireland jetzt auf Instagram: "Es wird ein einsames Mädchen weniger geben. Herzliche Glückwünsche an euch beide, Hailey und Justin." Dem konnte sich Alaia, die große Schwester der frisch verlobten Blondine, nur anschließen. "Von einer Braut zur anderen... Herzliche Glückwünsche an meine kleine Schwester zu diesem neuen Kapitel! Ich liebe dich und ich wünsche euch beiden das Beste. Ich kann es nicht erwarten, mit euch zu feiern", kommentierte die 25-Jährige ein Bild, das sie und Hailey an ihrem Hochzeitstag zeigt.

Die Begeisterung über die Verlobung des Paares dürfte einer aber wohl so gar nicht gefallen: Justins Ex-On-Off-Freundin Selena Gomez (25). Bis vor Kurzem waren die beiden noch ein Paar – anders als Hailey hatte sich die Sängerin aber nie über eine öffentliche Liebeserklärung des Musikers freuen können.

Jamie McCarthy / Staff Ireland Baldwin im September 2016 auf einer Party in New York

Instagram / alaiabaldwin Alaia Baldwin, Schwester von Hailey Baldwin

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

