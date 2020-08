Was für eine rührende Liebeserklärung an Demi Lovato! Heute wird die Sängerin 28 Jahre alt, nachdem sie zuletzt für ziemlich positive Schlagzeilen gesorgt hatte: Nach wenigen Monaten Beziehung verlobten sich der Bühnenstar und der Schauspieler Max Ehrich (29). Klar, dass Demis zukünftiger Ehemann es sich an einem Tag wie heute nicht nehmen lässt, seiner Partnerin zu gratulieren: Zu einer Reihe von Pärchenbildern schreibt Max, dass er sich jeden Tag mehr in Demi verliebe!

Dieser Post zu Demis Ehrentag ist wahrlich zum Dahinschmelzen: "Worte werden dir nicht gerecht, Baby. Du erhellst diese Welt und ich bin der glücklichste Mann auf Erden, dass ich dich meine Verlobte nennen darf", schreibt der "Highschool Musical 3"-Darsteller unter gemeinsame Instagram-Fotos. Auf einem Schnappschuss lehnt er sich zu der Jubilarin und drückt ihr einen Kuss auf die Wange. "Ich kann es kaum erwarten, mit dir Erinnerungen fürs Leben zu schaffen", ergänzt er schließlich im Kommentar dazu.

Darüber dürfte sich auch das Geburtstagskind gefreut haben – immerhin scheint Demi genauso verliebt zu sein wie ihr Freund. Das zeigte sie Anfang August via Social Media, als sie und Max ihr Fünfmonatiges feierten. "Danke, dass du so bist, wie du bist", schrieb der Schauspieler unter einige zuckersüße Knutsch-Pics. Die Liebe zu der Sängerin hat sich der Hollywood-Beau angeblich ein Vermögen kosten lassen: Experten beziffern den Wert von Demis Diamant-Verlobungsring auf bis zu fünf Millionen Dollar!

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich im August 2020

Getty Images Demi Lovato, Musikerin

Instagram / ddlovato Max Ehrich und Demi Lovato

