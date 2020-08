Führt Adela Smajic (27) ihren Promi Big Brother-Flirt Mischa Mayer etwa an der Nase herum? Von Anfang an schien die Chemie zwischen der ehemaligen Schweizer Bachelorette und dem Ex-Love Island-Hottie eigentlich zu stimmen. Schnell gab es bei dem Muskelmann sogar erste Anzeichen dafür, dass er sich in seine Container-Mitbewohnerin verguckt hat. Doch läuft Mischa Gefahr, in die Liebes-Irre geführt zu werden? Sein einstiger Kuppelshow-Kollege Aleksandar Petrovic (29) ist sich jedenfalls sicher, dass Adela längst nicht so viel für Mischa empfindet wie er für sie!

"Ich will darauf aufmerksam machen, dass Adela ein falsches Spielchen spielt", stellt Aleks in der Late Night Show nach der vergangenen Promi-BB-Folge klar. Ein Beweis, den der Ingenieur aufführt: Adela verlässt Nacht für Nacht das Bett, in dem Mischa und sie gemeinsam nächtigen – angeblich, weil der Fitness-Fan so laut schnarcht. Dabei habe ihr Bachelorette-Ex Cem ebenfalls im Schlaf laute Töne von sich gegeben. "Und da war es kein Problem, neben ihm zu schlafen", bemerkt Aleks und schlussfolgert daraus: "Wenn du verliebt bist, gehst du gerne Kompromisse ein. Aber das tut sie nicht." Sie meine es demnach nicht ernst.

Der Mühlheimer mache sich Sorgen um seinen Freund: "Ich möchte ihn davor bewahren, den gleichen Fehler zu machen wie bei 'Love Island', sich zu schnell zu öffnen. Aber das tut er leider, weil er immer das Gute im Menschen sieht", beteuert Aleksander und versichert: Mischa zeige sich exakt so, wie er wirklich sei – er verfolge unter keinen Umständen eine Strategie.

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Mai 2020

Instagram / adela.smajic Adela Smajic im Mai 2020

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic in Dortmund, Mai 2020

