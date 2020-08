Am Donnerstagabend bekamen die TV-Zuschauer mal wieder eine actionreiche Show geboten! Seit 1996 begeistert die Polizeiserie Alarm für Cobra 11 jetzt schon ihre Fans – und feiert aktuell den Start der 25. Staffel. Anlässlich dieses Jubiläums überraschte der Sender RTL mit einer frischen Besetzung: Vier neue Stars gehen ab sofort auf Verbrecherjagd. Dieses Highlight wollten die Fans sich offenbar nicht entgehen lassen: Der Staffel-Auftakt feierte Megaquoten!

Wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gab, schalteten die Zuschauer fleißig ein, als Beauty Pia Stutzenstein ihr Debüt an der Seite von "Cobra 11"-Urgestein Erdogan Atalay (53) gab: Mit einem Marktanteil von 16,8 Prozent fuhren sie bei der Hauptzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen den Tagessieg ein! Insgesamt verfolgten stolze 2,3 Millionen Krimifans, wie sich die neue Kommissarin Vicky Reisinger so schlägt.

Und wie ist Folge im Netz angekommen? Die Twitter-Gemeinde hat wie immer fleißig kommentiert – der Großteil zeigte sich total begeistert: "Wow, ich finde Vicky wirklich super!" und "Die sind ein Megateam, freue mich auf mehr", schwärmten zwei Nutzer. Wie hat euch der Staffelauftakt mit den neuen Darstellern gefallen? Stimmt ab!

TVNOW / Guido Engels Pia Stutzenstein als Vicky Reisinger in "Alarm für Cobra 11"

TVNOW / Guido Engels Erdogan Atalay als Semir Gerkhan in "Alarm für Cobra 1

TVNOW / Guido Engels Pia Stutzenstein und Erdogan Atalay in "Alarm für Cobra 11"

