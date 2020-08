Jetzt wird Klartext geredet! In den vergangenen Tagen hatte es unschöne Trennungsgerüchte um die Bachelor-Bekanntheiten Alexander Hindersmann (32) und Wioleta Psiuk (29) gegeben. Der Grund: Um das Paar war es im Netz ziemlich ruhig geworden. Gemeinsame Storys oder Bilder via Social Media? Fehlanzeige! Doch am Donnerstag räumte Alexander mit den Spekulationen auf: Er und Wio seien immer noch zusammen. Nun meldete sich auch die 29-Jährige zu dem Thema zu Wort!

In ihrer Instagram-Story teilte sie das Video-Statement ihres Partners und fügte in ihrer eigenen Aussage hinzu: "Nur weil ein Treffen mal nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, heißt es doch nicht gleich, dass es aus ist. Und die, die schon einmal eine Fernbeziehung hatten oder haben, wissen, dass man sich nicht jeden Tag sehen kann. Das ist normal", stellte Wioleta klar. Es passiere auch noch ein Leben jenseits der Kamera. Außerdem müsse man nicht alles teilen, und man dürfe ja noch ein Privatleben haben, führte sie aus.

Alex fand vor allem eine Sache in diesem Zusammenhang schlimm: "Es ist erschreckend, wie schnell die Stimmung umschlägt. Am Anfang haben sich noch alle für uns gefreut – und jetzt versucht einfach jeder, diese Beziehung kaputtzumachen." Darüber hinaus sei er verärgert darüber, dass ihm und seiner Freundin immer unterstellt werde, dass sie nur für die Presse oder mehr Follower zusammen seien.

Hofer, Günter / ActionPress Alexander Hindersmann beim SWR3 New Pop Festival "Das Special"

Instagram / alexander_hindersmann Wioleta Psiuk und Alexander Hindersmann im Jahr 2020

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk im Jahr 2020

