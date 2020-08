Bei diesem Bild muss man schon zweimal hinsehen! In letzter Zeit sorgte Khloé Kardashian (36) mit ihrem Aussehen immer wieder für Schlagzeilen. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty zeigte sich im Netz regelmäßig total verändert – Fans gehen deshalb nun davon aus, dass sie einige Termine beim Schönheitschirurgen hatte. Jetzt ist die 36-Jährige erneut kaum wiederzuerkennen – doch diesmal liegt es an ihrer Haarpracht: Khloé trägt kurze, dunkle Haare.

Eigentlich kennt man sie mit einer langen, blonden Mähne – doch von dieser Frisur hatte Khloé jetzt offenbar genug. Auf ihrem neusten Instagram-Pic zeigt sie ihre optische Veränderung: Neben ihrer Tochter True Thompson (2) posiert die TV-Bekanntheit mit einem kurzen braunen Bob. Während die Zweijährige in die Kamera lächelt und dabei ihre Zähne zeigt, macht ihre Mutter einen roten Kussmund in die Richtung der Linse.

Von dieser Umwandlung sind ihre Fans scheinbar ziemlich überrascht. Ihre rund 120 Million Follower scheinen erst beim zweiten Blick realisiert zu haben, dass es sich bei der Aufnahme um Khloé handelt. "Wer ist das auf der rechten Seite?", "Entscheide dich, welches Gesicht du 2021 haben willst…" und "Verdammt, ist sie ein Formwandler?", lauten nur drei der Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

