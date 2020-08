Ihre Schummelei ist wohl oder übel aufgeflogen! Khloé Kardashian (36) sorgt in letzter Zeit mit ihrem Aussehen für ziemlich viel Furore. Der Keeping up with the Kardashians-Star präsentierte sich auf einmal im Netz total verändert – das Gesicht der Blondine war teilweise nicht mehr wiederzuerkennen. Doch nun kommt das raus, was viele Supporter schon lange vermuten: Khloé hat bei einem bestimmten Schnappschuss von sich ordentlich in die Photoshop-Trickkiste gegriffen!

Um genau zu sein, geht es dabei um ein Bild der 36-Jährigen, auf dem sie softe Beach-Waves und ein weißes Korsett trägt. Auf Twitter geht dazu aktuell eine Gegenüberstellung viral, die zeigt, wie die Reality-Beauty eigentlich wirklich an dem Tag, an dem das Foto entstanden ist, aussah. "Khloé Kardashian hat ihr Gesicht für Instagram verändert", schreibt unter anderem ein User. Ganz offensichtlich hat die Mama der kleine True (2) ihr Gesicht etwas zu sehr getunt – vor allem an ihrer Kette kann man erkennen, dass da eindeutig Photoshop zum Einsatz kam: Es fehlt nämlich ein Stück des zarten Accessoires!

All die Kritik der Follower perlt allerdings an der Unternehmerin ab. "Khloé kümmern die Gegenreaktionen von den Fans nicht, die sagen, dass sie auf ihren jüngsten Fotos nicht wie sie selbst aussieht", stellte eine Quelle gegenüber Us Weekly klar. Khloé selbst finde, dass sie toll aussieht. "Und eigentlich ist es ihr auch egal, was die Leute denken, solange sie glücklich ist", so der Insider weiter.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juli 2020

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de