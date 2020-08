Katherine Langford (24) ist dem Club der Blondinen beigetreten! Die meisten Fans dürften die australische Schauspielerin besonders aus der Serie Tote Mädchen lügen nicht kennen: In der Erfolgsproduktion verkörperte die 24-Jährige in den ersten beiden Staffeln die Hannah Baker. Schon innerhalb der Serie wagte ihr Charakter eine große Veränderung und schnitt sich die Haare ab. Katherine ließ sich davon nun offenbar inspirieren: Zwar kürzte sie ihre Mähne nicht – jedoch erstrahlt sie nun statt in Nussbraun in einem frischen Blond!

Auf ihrem Instagram-Profil präsentierte die "Avengers: Endgame"-Darstellerin am Mittwoch ihre neue Haarfarbe: Auf einem Schnappschuss schaut sie von oben herab in die Kamera, ihre hellen Haare wirbeln wild um ihr Gesicht. Zu dem Bild schrieb Katherine: "Ich bin dankbar für diese großen kleinen Momente inmitten all der Ereignisse der letzten Tage, Monate, Jahre!"

Doch statt diesen nachdenklichen Worte Beachtung zu schenken, hatten Kates Fans nur Augen für ihren neuen Look: "Wow, deine Haare!" und "Blondie!", kommentierten sie den Post. Wie gefällt euch der neue Style? Stimmt unten ab.

Anzeige

Getty Images Katherine Langford in New York, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Katherine Langford, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / katherinelangford Katherine Langford im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de