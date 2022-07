Neuer Look: Katherine Langford trägt ihre Haare jetzt blond

Katherine Langford (26) flasht mit einer neuen Frisur. Durch ihre Darstellung der Hannah Baker in Tote Mädchen lügen nicht wurde die gebürtige Australierin einer breiten Masse bekannt. Danach begeisterte sie auch die Kinogänger beispielsweise mit ihrer Rolle der Meg Thrombey in "Knives Out – Mord ist Familiensache". Ihr Markenzeichen waren dabei stets ihre dunkelbraunen Haare. Doch jetzt überraschte die Schauspielerin ihre Community mit einem neuen Look: Katherine trägt ihre Mähne jetzt blond.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige nun eine Reihe an Schnappschüssen, die sie mit ihrem neuen Look abbilden. Während Katherine auf dem ersten Bild noch direkt in die Kamera schaut, folgen später weitere Aufnahmen mit blonden Haaren, auf denen sie aber beispielsweise nur halb hinter einer Vase zu erkennen ist. Ihren Post betitelte sie mit drei Emojis: einer Sonnenblume und zwei Blumensträußen. Dem Beitrag ist zudem zu entnehmen, dass sich Katherine aktuell in Paris befindet, von wo sie ein weiteres Foto von sich teilte. Die Beauty hielt ihre Reflexion in einem Fenster bildlich fest.

Bei den Followern kam die neue Frisur bestens an. So kommentierten viele Fans unter der Bilderreihe, dass die blonden Haare der "Love, Simon"-Darstellerin äußerst gut aussehen würden. Auch einige Promis schrieben begeistert unter dem Post. So brachten beispielsweise Camila Mendes (28), Bella Thorne (24) oder Madelaine Petsch (27) ihr Gefallen zum Ausdruck.

Anzeige

Instagram / katherinelangford Katherine Langford, "Tote Mädchen lügen nicht"-Star

Anzeige

Instagram / katherinelangford Katherine Langford im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Katherine Langford, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de