Alles, was in der Fashion-Welt Rang und Namen hat, trifft sich bekanntlich in der Modemetropole! Aktuell findet die Fashion Week in Paris statt. Auf dieser präsentieren wieder zahlreiche Designer und Labels ihre neuen Kollektionen. Auch der Kosmetikhersteller L'Oréal zeigte am Samstag während der Pariser Modewoche seine Show, die von einigen Prominenten angeführt wurde: Unter anderem liefen Amber Heard (35) und Camila Cabello (24) über den Laufsteg!

Für die Modenschau warfen sich die Promiladys ordentlich in Schale. Amber trug auf dem Laufsteg einen tiefausgeschnittenen Jumpsuit in blassrosa. Auch ihre Ärmel waren ein Hingucker: Die 35-Jährige trug Cutouts mit Federapplikationen. Camila entschied sich hingegen für ein luftiges weißes Kleid. Dazu trug die "Havanna"-Interpretin schwarze Slipper.

In einem rockigeren Look erschien die britische Schauspielerin Helen Mirren (76) auf dem Catwalk. Die 76-Jährige trug einen schwarzen Anzug mit Plateau-High-Heels in der gleichen Farbe. Auch ihr Make-up überließ die "Heißer Verdacht"-Darstellerin nicht dem Zufall. Ihre Augen wurden mit einem dicken schwarzen Eyeliner untermalt.

Auch die australische Schauspielerin Katherine Langford (25) setzte auf der Pariser Fashion Week alles auf Schwarz. Die Beauty flanierte in einem kurzen schwarzen Kleid mit passenden Kniestrümpfen und Schuhen über den Laufsteg und kam dabei aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Karl Lagerfelds (✝85) einstiger Begleiter Baptiste Giabiconi (31) trug hingegen einen lässigen Anzug auf dem Catwalk, während der Eiffelturm hinter ihm erstrahlte.

Die L'Oreal-Show bot auch einen süßen Vater-Tochter-Moment. Der dänische Schauspieler Nikolaj Coster-Waldau (51) erschien auf dem Laufsteg gemeinsam mit seiner Tochter Filippa. Während Papa Nikolaj ein schwarzes Ensemble mit einem Umhang trug, stolziere Filippa in einem langen schwarzen Kleid mit Spaghettiträgern über den Laufsteg. Welcher Look gefällt euch am besten? Stimmt unten ab!

Getty Images Amber Heard auf der Paris Fashion Week im Oktober 2021

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Getty Images Helen Mirren auf der "Le Defile L'Oreal Paris 2021"-Show in Paris

Getty Images Katherine Langford, Paris Fashion Week 2021

Getty Images Baptiste Giabiconi, Model

Getty Images Nikolaj und seine Tochter Fillippa Coster-Waldau, Oktober 2021

