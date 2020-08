Da müssen sogar die anderen Bewohner dazwischen gehen! Bereits in der ersten Woche krachte es gewaltig zwischen Simone Mecky-Ballack (44) und Katy Bähm (26). Durch ein Missverständnis hat sich ein waschechter Streit hochgeschaukelt. Nach einer Aussprach schien wieder alles in Ordnung bei der Ex-Frau von Michael Ballack (43) und der Dragqueen zu sein. Doch das änderte sich nun wieder ganz schnell: Simone und Katy gingen nun ziemlich aufgeladen aufeinander los!

Doch was war passiert? Katy mischte sich ein, als Simone Feuer machen wollte. Zu viel für die dreifache Mutter – sie gab die Aufgabe weiter und hörte genervt auf. "So kannst du nicht mit uns umgehen, wir sind nicht deine Kinder, Madame", polterte die Travestiekünstlerin drauf los. Doch Simone konnte dieses "Madame" nicht auf sich sitzen lassen und explodierte vor versammelter Mannschaft. Die Stimmung heizte sich so auf, dass sogar Mischa Mayer und Adela Smajic (27) dazwischen gehen mussten.

Die Twitter-User sind bei diesem Vorfall etwas gespaltener Meinung. "Immer ist Katy Bäm bei allen Konfros dabei", "Endlich kriegt Katy mal was ab" oder "Was für ein aggressiver Mensch ist Katy bitte?", lauten drei User-Kommentare, die eindeutig Team-Simone sind. Aber auch für Katy ergreifen einige Fans Partei: "Okay, aber Simone übertreibt" oder "Bei diesem Streit bin ich auf der Seite von Katy."

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Februar 2020

Getty Images Simone Mecky-Ballack im Jahr 2017

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Mischa Mayer

