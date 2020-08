Dieses Geheimnis hat sie lange für sich behalten! Nathalie Bleicher-Woth (23) ist bekannt durch Berlin - Tag & Nacht. Darin verkörpert die Schauspielerin die rebellische Kim, die vor allem in Sachen Männer nichts anbrennen lässt. Privat steht die Beauty aber auf Frauen. Doch ihr Coming-out war damals nicht so leicht für sie: Gegenüber Promiflash verrät Nathalie, wie schwer ihr das Outing wirklich fiel!

"Ich komme ja aus Worms, das ist eher ein Dorf, würde ich mal behaupten. Da war das nicht so verbreitet. Deswegen war es voll schwer für mich", erzählt die 23-Jährige im Promiflash-Interview. Vor allem habe sich Nathalie Sorgen gemacht, dass ihre Freunde sie anders sehen könnten. "Oder, wenn ich mich jetzt mit meinen Mädels im Sportunterricht umziehe, denken die jetzt, dass ich sie angucke? Das wäre ja so nie gewesen", so die BTN-Beauty weiter.

Im vergangenen Jahr plauderte Nathalie aus, dass sie sich manchmal wünsche, auch Männer lieben zu können. "Ich würde mich so freuen, auf Männer zu stehen. Ohne Witz! Ich bete sogar dafür, dass ich auf Männer stehe, weil es wirklich einfacher wäre", gab sie in ihrer Instagram-Story preis. Das liege vor allem daran, dass lesbische Frauen oftmals nichts Ernstes wollen. Dennoch ist sie mit sich im Reinen und könne auch nichts an ihren Gefühlen ändern.

Nathalie Bleicher-Woth, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Nathalie Bleicher-Woth, 2020 in Griechenland

Nathalie Bleicher-Woth, TV-Star

