Dominic Harrison (29) nimmt seine Vaterpflichten sehr ernst! Gemeinsam mit seiner Frau Sarah (29) hat der YouTube-Star zwei kleine Töchter – Mia Rose (2) und Kyla sind der ganze Stolz des Fitnesstrainers. Daraus macht der Hottie kein Geheimnis. Auch Sarah schwärmt immer wieder von seinen herausragenden Papa-Qualitäten. Kein Wunder, wenn man sich sein neustes Video so anschaut: Domi bringt Mia bei, wie sie sich vor kusswütigen Jungs schützen kann!

Den zauberhaften Clip veröffentlichte der 29-Jährige jetzt unter dem Titel "Selbstverteidigung mit Papa" auf Instagram. "Was machst du, wenn ein Junge dich küssen möchte?", fragt Domi die Zweijährige in der Aufnahme – woraufhin Mia, so wie es ihr beigebracht wurde, "Stopp, ich will das nicht!" ruft und ihrem Papa die Hand vor den Mund hält. Damit könnte sie ihren Vater wohl kaum stolzer machen. Ganz klar: Jungs werden es später bei dem Promi-Spross nicht leicht haben!

Dieses ganz spezielle Training wird Mias jüngere Schwester Kyla sicherlich auch bekommen, sobald sie alt genug ist. Momentan ist die Kleine jedoch vollends damit beschäftigt, ihre Eltern auf Trab zu halten: "Sie hat unser Leben noch mal ordentlich auf den Kopf gestellt", betonte Sarah erst vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit seinen Töchtern Mia und Kyla

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose Harrison mit ihrem Vater Dominic Harrison, März 2020

Anzeige

Tetty K. Sarah, Dominic, Mia Rose und Kyla Harrison

Anzeige

Was sagt ihr zu Domis Kussverbots-Training mit Mia? Total genial! Ein bisschen zu früh, oder? Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de