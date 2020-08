Jetzt spricht die Mutter von Daisy Coleman. Vor einigen Tagen musste Melinda Coleman einen schweren Verlust verkraften: Ihre 23-jährige Tochter wurde tot aufgefunden. Die TV-Bekanntheit hatte sich selbst das Leben genommen. Daisy wurde durch die Netflix-Dokumentation "Audrie & Daisy" bekannt, in der es um zwei junge Frauen geht, die Opfer sexueller Gewalt wurden. Eine davon war Daisy. Jetzt äußert sich ihre Mama mit neuen Details zu ihrem Suizid.

In einem Interview mit The Sun sprach Melinda offen über den Tod ihres Kindes – und offenbarte den angeblichen Grund für Daisys Selbstmord. "Sie hat erst Wochen zuvor herausgefunden, dass sie keine Kinder bekommen kann. Sie war deswegen am Boden zerstört." Laut ihren Ärzten sei das auf ein Ereignis in ihrer Vergangenheit zurückzuführen. Mit 14 Jahren soll Daisy auf einer Hausparty vergewaltigt worden sein.

Wie sehr Melinda um ihr verstorbenes Mädchen trauert, wird in dem Gespräch mit dem Magazin deutlich – das Mutter-Tochter-Duo stand sich offenbar sehr nahe. "Sie war meine beste Freundin und sie würde dasselbe sagen. Wir haben uns jeden Tag unterhalten", meinte sie weiter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

