Felix Götze (22) schwebt wieder auf Wolke sieben! Anfang dieses Jahrs machten der Bruder des Profi-Fußballers Mario Götze (28) und seine ehemalige Freundin Catharina Maranca (21) – die durch ihre Teilnahme an der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel bekannt wurde – ihre Trennung publik. Doch jetzt scheint Felix wieder so richtig glücklich zu sein – und das will der Fußballer offenbar die ganze Welt wissen lassen: Felix präsentierte seine neue Freundin im Netz!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der FC-Augsburg-Kicker jetzt einen niedlichen Pärchenschnappschuss mit einer unbekannten Frau. Alisa, verriet der 22-Jährige den Namen der brünetten Beauty und fügte ein Herz-Emoticon hinzu. Dabei scheint das junge Paar auf der Aufnahme überglücklich zu sein, denn nicht nur Alisa lächelt zufrieden, auch Felix strahlt bis über beide Ohren.

Dabei verriet der Kicker mit seinem Post allerdings nicht, seit wann er mit seiner Alisa zusammen ist. Jedoch veröffentlichte die 18-Jährige bereits vor 18 Wochen ein Bild auf der Fotoplattform, das sie zusammen mit Felix zeigt. Schon auf diesem Pic fällt auf: Während Alisa sich an ihrem Freund anlehnt, wirken die beiden so richtig verliebt.

Anzeige

Getty Images Mario und Felix Götze im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / felixgoetze4 Profi-Fußballer Felix Götze

Anzeige

Instagram / alisawii Felix Götze und seine Freundin Alisa im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de