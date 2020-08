Müssen seine Fans sich Sorgen um Dax Shepard (45) machen? Im vergangenen April schockierte der Schauspieler mit einem absoluten Horror-Clip im Netz: Der Ehemann von Kristen Bell (40) filmte sich live dabei, wie er sich selbst einen Metallstift aus seiner gebrochenen Hand entfernt! Nur wenige Monate später hat Dax sich nun schon wieder etwas gebrochen: Bei einem Motorradunfall zog er sich zahlreiche üble Verletzungen zu!

"Er war letzten Freitag in einen Unfall verwickelt und hat sich dabei seine Schulter zertrümmert und vier Rippen sowie seinen kleinen Finger gebrochen", schilderte Kristen jetzt via Instagram. Inzwischen sei Dax an der Schulter operiert worden – und schon wieder auf dem Weg der Besserung. Dazu postete sie ein Selfie mit dem Patienten: Auf Dax' frisch operierter Schulter liegt ein Beutel mit Eis.

Doch was ist genau vorgefallen? In seinem Podcast Armchair Expert berichtete der 45-Jährige, dass er mit seinem Motorrad auf einer Rennstrecke in Kalifornien unterwegs war. "Es war komplett meine Schuld", betonte Dax. Er habe eine Situation mit anderen Fahrern auf der Bahn unterschätzt und daraufhin ein heikles Bremsmanöver hingelegt: "Ich bin über den Lenker geflogen und ziemlich hart gelandet", erinnert der Blondschopf sich zurück.

Dax Shepard und Kristen Bell

Dax Shepard und Kristen Bell

Dax Shepard, Schauspieler

