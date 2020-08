Ganz entspannt schlendert Keira Knightley (35) mit Anhang durch die Straßen! Normalerweise zeigt die Schauspielerin ihre Familie nur sporadisch in der Öffentlichkeit. Seit 2013 ist die 35-Jährige mit dem Musiker James Righton (36) verheiratet, mit dem sie zwei Töchter hat – Edie und Delilah. Diese zeigt sie jedoch nicht oft. Der Grund für Keiras Zurückhaltung in Sachen Familie sollen Paparazzi sein. So offenbarte der Hollywoodstar im vergangenen Jahr, dass die Fotografen skrupellos seien und vor nichts zurückschrecken würden. Jetzt wurde Keira allerdings bei einem Spaziergang mit ihrer Familie in London abgelichtet.

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist das Paar mit seinen deutlich größer gewordenen Kids zu sehen. Die 36-Jährige war bei dem Ausflug lässig in Jeans und T-Shirt gekleidet und trug kein Make-up. Gatte James hatte sich ebenfalls für ein legeres Outfit mit Sporthose und Shirt entschieden. Und bei der Wahl der Schuhe schien sich das Paar abgesprochen zu haben: Beide trugen braune Sandalen. Während Tochter Delilah von Keira auf dem Arm getragen wurde, lief Edie mit übergroßen Gummistiefeln nebenher.

Familie ist für die Britin nach eigener Aussage sehr wichtig. Wie sie nach der Geburt ihrer Tochter Delilah in einem Interview verriet, wolle sie beruflich etwas kürzer treten, um mehr Zeit mit ihren Liebsten verbringen zu können. Große Hollywood-Produktionen lehne die Brünette mittlerweile eher ab, da sie aktuell mit der großen Aufmerksamkeit nicht gut zurechtkomme.

ActionPress Keira Knightley mit Tochter Edie und Ehemann James Righton in New York

Getty Images Keira Knightley beim 'A Life In Pictures'-Photocall der BAFTA

Getty Images James Righton und Keira Knightley im September 2018

