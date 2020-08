Für Thomas hängt der Himmel seit einiger Zeit voller Geigen: Der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat ist wieder verliebt! Die 21-jährige Jessy konnte das Herz des Ostfriesen für sich gewinnen – ein Privileg, das seiner Kuppelshow-Verflossenen verwehrt geblieben ist. Dabei sah es zunächst so aus, als würde die Chemie zwischen Thomas und Bianca so gut stimmen. Gegenüber Promiflash verriet der Landwirt, was bei seinem Ex-Flirt gefehlt hat – und was Jessy dafür mitbringt.

Schlechte Worte verliert Thomas über die zweifache Mama keinesfalls – im Gegenteil. "Bei Bianca ging die Faszination einfach von den Augen aus, von diesem Leuchten, von ihrer Art, das war ganz toll", schwärmt der 49-Jährige. Es habe jedoch einfach nicht für mehr gereicht. Bei Jessy scheint er eben das gewisse Extra gespürt zu haben: "Jetzt war ich auch von Anfang an fasziniert, aber da war zusätzlich auch so ein Kribbeln, dieses unheimlich Anziehende, das war einfach gleich da. Noch wesentlich intensiver als bei Bianca."

Beim Gedanken an seine neue Partnerin wird der sonst eher kernige Niedersachse beinahe gefühlsduselig. Seine Emotionen in Worte fassen? Allem Anschein nach schwierig: "Das ist eben ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann. Das ist entweder da oder es ist nicht da. Und das war bei Bianca halt nicht da."

Fotograf Bernd Focken "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Thomas und seine Freundin Jessy, August 2020

TVNOW / Andreas Friese Kai, Bianca, Thomas, Thomas, Christina, Christian und Christopher von "Bauer sucht Frau" 2019

Fotograf Bernd Focken Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas und Freundin Jessy, August 2020

