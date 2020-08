Hat Thomas ernste Absichten? Erst kürzlich machte der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat seine neue Beziehung öffentlich. Die Dame, die das Herz des tätowierten Ostfriesen erobern konnte: Jessy, 21 Jahre alt und ebenfalls aus Niedersachsen. Zwischen Thomas und seiner Auserwählten liegen fast drei Jahrzehnte Altersunterschied – doch die spielen für den Landwirt nicht die geringste Rolle, wie er gegenüber Promiflash verrät. Er hält an seiner Liebe für Jessy fest und schließt ein Happy End nicht aus!

"Ich habe sie vor dreieinhalb Wochen kennengelernt. Und seitdem sind wir auch so was Ähnliches wie zusammen", erzählt Thomas im Promiflash-Interview. Von Anfang an sei ihnen klar gewesen, dass sie es miteinander versuchen wollen. "Das hatte sich ein Paar Tage nach dem Kennenlernen entschieden, dass es erst mal etwas Ernstes werden soll. Erst mal heißt, man weiß natürlich nicht, was die Zukunft bringt, aber seit drei Wochen ist es schon ernster", erklärt der musikalische Rinderzüchter.

Konkrete Pläne schmiede das frischverliebte Paar allerdings noch nicht. "Die Zeit wird zeigen, ob's hält oder nicht hält. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur: Sie tut mir gut und ich tue offenbar auch ihr gut. Es ist jetzt eine schöne Zeit und vielleicht wird es eine gemeinsame Zukunft geben." Sowohl Thomas selbst als auch seine Liebste seien da völlig entspannt.

TVNOW / Guido Engels Thomas W., Viehhändler und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Fotograf Bernd Focken "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Thomas und seine Freundin Jessy, August 2020

Fotograf Bernd Focken Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas und Freundin Jessy, August 2020

