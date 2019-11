Folgt jetzt die Trennung bei Bauer Thomas und seiner Bianca? In der diesjährigen Bauer sucht Frau-Staffel hatte alles so vielversprechend angefangen: Während der gemeinsamen Hofwoche knisterte es zwischen dem Ostfriesen und der Thüringerin gewaltig. Ihr Kennenlernen vor laufenden Kameras besiegelten sie sogar mit einem Partner-Tattoo. Beim großen Wiedersehen haben sie die rosarote Brille anscheinend abgenommen: Bianca ist frustriert, weil der Landwirt nicht klipp und klar "ja" zu einer Beziehung sagt!

"Für mich muss sich das langsam entwickeln", erklärt Thomas der Moderatorin Inka Bause (51). Er wünsche sich Telefonate und gelegentliche Besuche, um sich näher zu kommen. Seine Auserwählte hat eine andere Vorstellung: "Man muss sich auch irgendwann mal entscheiden, was man möchte, und es gibt halt nur zwei Wege: Entweder hab ich mein Herz geöffnet und ich will das oder halt nicht!" Bianca möchte nicht noch Jahre warten, bis der Punk-Bauer eine Entscheidung trifft.

In den nächsten ein bis zwei Jahren stehen im Leben des Viehhändlers jedoch einige Veränderungen an. Thomas will sich einen eigenen Hof kaufen – auch einem Umzug in die Heimat der Blondine sei er nicht abgeneigt.

TVNOW Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW / Guido Engels "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de