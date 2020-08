Katy Perrys (35) andere Umstände waren ganz und gar nicht überraschend! Die Musikerin und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) werden schon in wenigen Wochen Eltern. Während es für den Schauspieler bereits das zweite Kind ist, darf sich die Sängerin zum ersten Mal über Nachwuchs freuen – und das tut die "Roar"-Interpretin total: Wie Katy nun nämlich verriet, ist ihr kleines Mädchen ein absolutes Wunschbaby!

Im Interview mit Zane Lowe (47) für Apple Music sprach die Blondine ganz offen über ihren Kinderwunsch. So habe sie sich lange nicht bereit gefühlt, Mutter zu werden: "Ich hatte Angst, ein Kind zu bekommen. Ich wusste nicht, wie das gehen soll, und dachte, ich würde es kaputtmachen." Das habe sich mit einiger Zeit aber geändert und obwohl sie sich auch heute noch nicht besonders erwachsen fühle, habe sie sich schließlich in der Lage gefühlt, ein Baby mit Orlando zu bekommen: "Es war also kein Unfall. Wir waren bereit!"

Ihr Liebster hingegen schien sich schon sehr viel früher sicher gewesen zu sein, dass er seine Familie mit Katy vergrößern wolle: Schon 2018 erklärte der Fluch der Karibik-Star nämlich, er liebe es, Vater zu sein – und wünsche sich deswegen auch ein Kind mit seiner heutigen Verlobten.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Instagram / katyperry Orlando Bloom und Katy Perry

