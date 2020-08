Sie schweben einfach immer noch auf Wolke sieben! Seit zwei Jahren gehen Paris Hilton (39) und Carter Reum nun schon gemeinsam durchs Leben. Nach anfänglicher Schüchternheit in der Öffentlichkeit zeigen die beiden seit einiger Zeit ihre Liebe auch der ganzen Welt auf Social Media. Dass die Hotelerbin einfach bis über beide Ohren verliebt ist, machte sie jetzt mit einem Beitrag deutlich: Paris widmete ihrem Freund Carter rührende Zeilen im Netz!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die Blondine vor wenigen Tagen einen verschmusten Pärchenschnappschuss, auf dem sich die zwei ziemlich leidenschaftlich küssen. Wie sehr Paris ihren Carter liebt, machte sie mit emotionalen Worten deutlich. "Eines Tages wirst du jemanden küssen und dabei wirst du merken, dass du diese Lippen für immer küssen willst", betitelte die 39-Jährige ihren Post.

Das ist auch nicht das erste Mal, dass Paris ihrem Freund so öffentlich eine Liebeserklärung macht. Bereits zu ihrem Liebesjubiläum war die blonde Beauty nicht mehr aus dem Schwärmen gekommen. "Von dem Moment an, als du in mein Leben getreten bist, hast du es in jeglicher Weise verändert", so Paris ganz gerührt auf Insta.

Getty Images Paris Hilton, Unternehmerin

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Freund Carter Reum

