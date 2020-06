Paris Hilton (39) und ihr Freund Carter Reum können wohl kaum die Finger voneinander lassen! Seit über einem Jahr gehen die Hotel-Erbin und der Autor gemeinsam durchs Leben. Zusammen in der Öffentlichkeit zeigten sie sich jedoch erst im Januar bei der Verleihung der Golden Globes. Inzwischen machen die beiden auch im Netz kein Geheimnis mehr daraus, wie glücklich sie miteinander sind. Jetzt wurden sie ganz verliebt beim Rumknutschen abgelichtet.

Neue Paparazzibilder zeigen, wie sich die 39-Jährige und der Unternehmer in aller Öffentlichkeit zärtlich küssen. Sie waren zuvor in einem Restaurant in Malibu zum Abendessen. Dass sie beim Verlassen von einigen Leuten umgeben sind, scheint sie bei ihren Neckereien nicht wirklich zu stören. Es war das erste Mal, dass die beiden nach dem Lockdown wieder draußen gesichtet wurden.

Dass Paris von ihrem Carter offenbar ganz hin und weg ist, machte sie erst Anfang Mai, ebenfalls mit einem Knutschbild, deutlich. Anlässlich ihres einjährigen Beziehungsjubiläums widmete die DJane dem 39-Jährigen dazu liebevolle Worte: "Alles Liebe zum Jahrestag, mein Liebster. Am liebsten schaffe ich neue Erinnerungen mit dir. Deine Küsse sind einfach magisch. Ich liebe es, Dein zu sein und weiß, dass du mein bist."

MEGA Paris Hilton und Carter Reum im Juni 2020 in Malibu

