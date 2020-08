Darauf haben die GZSZ-Fans lange gewartet: Chryssanthi Kavazi (31) ist zurück aus der Babypause. Vergangene Woche war sie erstmals wieder als Laura zu sehen. Ihre Rolle hatte vor ihrer Reise nach Griechenland für viel Drama gesorgt: Sie hatte ihren Mann Felix (Thaddäus Meilinger, 38) mit Philip (Jörn Schlönvoigt, 34) betrogen. Letztendlich verließ sie aber auch Letzteren. Nach ihrer Rückkehr nach Berlin sieht es nun aber so aus, als bereue sie die Trennung von ihrem Mann. Finden Laura und Felix wieder zusammen?

Achtung, Spoiler!

Ein kurzer Vorschau-Clip auf rtl.de deutet an, dass Laura noch immer Gefühle für den Geschäftsmann hat. Mit einem vielsagenden Lächeln im Gesicht erzählt sie ihrer Mutter Yvonne (Gisa Zach, 46): "Ich habe Felix zufällig getroffen. Es scheint ihm ganz gut zu gehen. Das freut mich." Die einstigen Turteltauben trinken sogar einen Kaffee zusammen. "Ich bin überrascht, wie gut sich das anfühlt", freut sich Laura und strahlt den Anzugträger an. Noch am selben Tag steht sie vor seiner Tür und gibt zu: "Ich habe dich vermisst." Wie Felix darauf reagiert, erfahren die Zuschauer noch nicht.

Haben die beiden vielleicht eine Chance auf ein Liebes-Comeback? Die Serienfans sind sich da uneinig. Auf Facebook findet eine Userin diese Entwicklung recht plausibel: "Verständlich, der Felix hat sie im Gegensatz zu Philip immer so geliebt, wie sie wirklich war – mit all ihren Macken." Andere wiederum sind von der Story genervt. "Laura hat Philip verlassen, jetzt hat sie Felix vermisst? [...] Ich hatte mich eigentlich auf Laura gefreut, aber wenn das wieder dasselbe ist wie vor ihrer Pause – nein danke", schimpfte eine Nutzerin.

© TVNOW / Rolf Baumgartner Chryssanthi Kavazi bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Yvonne (Gisa Zach), Moritz (Lennart Borchert) und Laura (Chryssanthi Kavazi) in einer GZSZ-Szene

MG RTL D / Rolf Baumgartner Laura (Chryssanthi Kavazi) und Felix (Thaddäus Meilinger)

