Die vergangenen Wochen waren für Christina Luft (30) und Luca Hänni (25) ziemlich aufregend! Während sie zunächst gemeinsam die letzte Staffel von Let's Dance unsicher gemacht und es sogar ins Finale der Show geschafft hatten, sorgten sie kurz danach mit ihrem Beziehungs-Outing für Schlagzeilen. Nach dieser extrem spannenden Zeit gönnen sich die Tänzerin und der Sänger nun eine wohlverdiente Auszeit – und die beiden genießen ihren ersten gemeinsamen Urlaub offenbar in vollen Zügen.

Trotz Urlaubsstimmung hält Christina ihre Fans bei Instagram auf dem Laufenden. So teilte sie zum Beispiel jetzt einen verliebten Schnappschuss von sich und Luca und kam in dem dazugehörigen Kommentar gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Wenn man die Zeit einfach in jeder Sekunde anhalten möchte, weiß man, es ist perfekt", schrieb sie und schloss ihre Liebeserklärung mit einem roten Herz-Emoji ab. Zahlreiche User sind ganz verzückt von diesem Anblick – und auch prominente Follower wie Isabel Edvardsson (38) oder Sarah Lombardi (27) drücken auf "Gefällt mir".

Doch nicht nur Christina schwebt auf Wolke sieben, auch Luca sieht offenbar alles durch die rosarote Brille. Er postete ebenfalls ein Pärchenfoto – inklusive schmachtender Worte natürlich. "Was für ein schöner Urlaub mit dir, Christina. Ich genieße jede Sekunde und komme gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus", kommentierte er das Bild auf seiner Insta-Seite.

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft, Tänzerin

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Sänger

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de