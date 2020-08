Aus der Traum vom Promi Big Brother-Sieg! Im Container ist die letzte Woche angebrochen – Endspurt für die verbliebenen Bewohner, die noch immer auf den Titel sowie die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro hoffen. Ein Kandidat kann die Hoffnung nun jedoch aufgeben: Aaron Koenigs (25) hat zu wenig Anrufe bekommen, der ehemalige Prince Charming-Kandidat muss die Koffer packen und die Show heute Abend verlassen!

Aaron hat die Chance auf den Sieg vertan. Der Kölner konnte allem Anschein nach weder die Herzen seiner Mitbewohner noch die der Zuschauer so richtig für sich gewinnen. Immerhin ist Aaron in der Top Ten – er belegt Platz neun. Der Abschied dürfte dem 25-Jährigen schwer fallen. Schließlich war er vor allem mit Katy Bähm (26) sehr dicke. Vor Ort muss die Queen of Drags-Teilnehmerin von nun an auf die Unterstützung ihres Buddys verzichten – Aaron wird aber mit Sicherheit vom Sofa aus die Daumen für Katy drücken.

Für die heutige Nominierung hatte sich der große Bruder eine Neuerung einfallen lassen. Die Teilnehmer sollten ein Ranking aufstellen: Wer hat den Promi-BB-Sieg am meisten und wer am wenigsten verdient? Was zum Zeitpunkt der Abstimmung niemand geahnt hat: Wem Platz eins nicht wirklich gegönnt wurde, stand automatisch auf der Abschussliste – die Wahl fiel auch hier bereits auf Aaron.

