Promi Big Brother geht in den Endspurt! Mit der heutigen Folge bricht die letzte Woche im Container an und noch immer sind neun Teilnehmer im Rennen. Gestern Abend musste Sascha Heyna die Koffer packen, am Samstag hatte für Adela Smajic (27) die letzte Stunde geschlagen. Wer das Märchenland wohl heute verlassen muss? Und wen würden die Zuschauer aktuell auf dem Siegertreppchen sehen? Zwei Bewohner sind momentan jedenfalls die unangefochtenen Lieblinge der diesjährigen Staffel…

Laut der jüngsten Promiflash-Umfrage, bei der am heutigen Montag rund 9.500 Leser ihre Stimme abgegeben haben, belegt Ikke Hüftgold (43) mit gut 40 Prozent Platz eins – nach wie vor. Der Ballermann-Star scheint die Herzen des Publikums von Anfang an für sich gewonnen zu haben – immerhin liegt er seit Tagen an der Spitze. Doch Werner Hansch (82) ist ihm dicht auf den Fersen: Der frühere Sportreporter ergattert stolze 35 Prozent und könnte noch ernsthafte Konkurrenz für Ikke werden.

Und wer ist mir nur 1,7 Prozent das Schlusslicht des aktuellen Promiflash-Rankings? Katy Bähm (26)! Wenn es nach den Fans der Sendung geht, dürfte die einstige Queen of Drags-Sechste heute gut und gerne ausziehen. Aber auch für Aaron Koenigs (25) könnte es eng werden – der Ex-Prince Charming-Kandidat erhielt maue 2,3 Prozent.

