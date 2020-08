Anna Heiser (30) ist in anderen Umständen – und langsam, aber sicher setzen die Nebenwirkungen ihrer Schwangerschaft ein. Vergangene Woche erst verkündete die Frau von Ex-Bauer sucht Frau-Kandidat Gerald, dass sie und ihr Schatz endlich Nachwuchs erwarten. Am Wochenende gab sie dann ein erstes Update, auf das jetzt weitere Neuigkeiten folgen: Anna ist zum aktuellen Zeitpunkt häufig übel – und auch ihr Geruchssinn ist äußerst empfindlich.

In ihrer Instagram-Story zeigt die gebürtige Polin, was es bei ihr und Gerald zu essen gibt. Neben dem Rezept für eine Sahnesoße mit Spinat und Pilzen verrät Anna außerdem: "Das Kochen ist bis jetzt für mich eine der größten Herausforderungen in der Schwangerschaft." Der Grund? "Durch die Übelkeit und das Erbrechen vertrage ich viele Gerüche und Lebensmittel nicht." Sie sei deswegen inzwischen sogar "etwas unfreiwillig" zur Vegetarierin geworden.

Und noch etwas hat sich mittlerweile geändert: Annas Bauchumfang! Am vergangenen Sonntag präsentierte die Wahl-Farmerin ihre von nun an wachsende Babykugel – auf die sie mit großer Wahrscheinlichkeit zwar stolz ist, die allerdings aber auch dafür sorgt, dass ihre Hosen nicht mehr passen.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im August 2020

Instagram / anna_m._heiser/ Gerald und Anna Heiser im Februar 2020

Instagram / anna_m._heiser Collage: Anna Heiser mit Babybauch

