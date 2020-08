Wenn Justin (26) und Hailey Bieber (23) einladen, wird's ganz schön hochkarätig! Schon zur Hochzeit des Popstars und des Models erschienen zahlreiche Stars und Sternchen. Seinen großen Tag feierte das Paar damals unter anderem mit Chartstürmer Ed Sheeran (29) und Victoria's Secret-Engel Camila Morrone (23). Jetzt stellten die beiden erneut ihre Gastgeber-Qualitäten unter Beweis und luden zu einer Hausparty – und auch bei dieser privaten Sause standen einige VIPs auf der Gästeliste.

Paparazzi-Fotos zeigen, wie am Sonntagabend nach und nach zahlreiche Freunde von Justin und Hailey vor dem Luxus-Anwesen der Biebers in Beverly Hills eintrudeln. Laufstegschönheit Winnie Harlow (26) erschien in einem hautengen Sport-Dress. Unternehmerin Kylie Jenner (23) hatte sich in eine lässige Jeans und ein knappes Top geworfen, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Ihre Schwester Kendall (24) war in ihrer Lederhose und einem Oberteil in Batik-Optik ebenfalls ein ziemlich heißer Anblick.

Justin ist schon seit Jahren mit den Nesthäkchen des Kardashian-Jenner-Clans befreundet. Er soll Kendall sogar früher gedatet haben – allerdings sei das schon einige Zeit her und nie wirklich ernst gewesen. Heute gehört die 24-Jährige zu den BFFs seiner Frau Hailey und ist dementsprechend immer willkommen im Hause Bieber.

Rachpoot/MEGA Winnie Harlow, Topmodel

Rachpoot/MEGA Kylie Jenner in Los Angeles, August 2020

Rachpoot/MEGA Kendall Jenner auf einer Party von Justin und Hailey Bieber

