Nach Paytons Spaghetti-Posting: Laserluca schießt zurück

Das lässt sich Laserluca (26) nicht gefallen! Eigentlich hatten der YouTuber und seine Ex Payton Ramolla (23) nach ihrer Trennung Ende September klargestellt, dass zwischen ihnen kein böses Blut fließe. Doch aktuell schießt die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin immer wieder öffentlich gegen den Hottie. Zuletzt schien sie sich sogar über seinen Body lustig zu machen. Doch das lässt der Webstar nicht auf sich sitzen: Luca schoss jetzt zurück!

Nachdem die 23-Jährige ein Video mit den Worten "Das Mädchen singt davon, einen starken Typen zu brauchen, obwohl ihr Ex so dünn wie eine Spaghetti ist" betitelt hatte, wetterte der Influencer jetzt zurück. Luca postete ein Foto von sich in seiner Instagram-Story, auf dem er kopfüber an einem Sportgerät im Fitnessstudio hängt und freie Sicht auf seinen nackten Oberkörper gewährt. "Eure Spaghetti am Abhängen", schrieb er darunter und fügte noch ein lächelndes Emoji hinzu.

In einem Statement hatte der 26-Jährige zudem bereits klargemacht, was er von den ständigen Sticheleien seiner Ex hält. "Es ist in Ordnung, über seine Beziehung zu reden. [...] Was jedoch meiner Ansicht nach in keinem Fall klargeht, ist Bodyshaming", hatte Luca seine Haltung unter einem Instagram-Beitrag erklärt.

Anzeige

Instagram / laserluca Laserluca im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / payton.r Payton Ramolla, Influencerin

Anzeige

Instagram / laserluca Laserluca, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de