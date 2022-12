Payton schießt gegen Laserluca: Jetzt meldet er sich zu Wort

Jetzt hat Laserluca (26) genug! Der YouTuber und die Influencerin Payton Ramolla (23) gaben Anfang dieses Jahres bekannt, bereits seit Oktober 2021 ein Paar zu sein. Im vergangenen September verkündeten die beiden jedoch schon wieder ihre Trennung. Laut eigenen Aussagen blieb das Ex-Paar aber weiterhin befreundet und verbrachte auch noch einen gemeinsamen Urlaub. Doch am Donnerstag schoss Payton im Netz gegen den 26-Jährigen. Das will Luca nicht auf sich sitzen lassen – und meldete sich nun zu Wort.

"Es ist in Ordnung, über seine Beziehung zu reden. [...] Was jedoch meiner Ansicht nach in keinem Fall klar geht, ist Bodyshaming", erklärte Luca in einem langen Statement, nachdem seine Ex-Freundin ein Tik-Tok-Video hochgeladen hatte. Dabei tanzte sie zu einem Song, in dem ein Mädchen darüber singt, einen starken Partner zu brauchen, ihr Ex jedoch dünner als eine Spaghetti sei. Da Luca bekannterweise ziemlich schlank ist, kann es durchaus sein, dass es sich dabei um eine Anspielung auf ihn handelte und Payton ihn öffentlich bloßstellte. Die Influencerin soll schon zuvor gegen ihn gewettert haben. "Ich hab das immer alles ignoriert und nicht an mich herantreten lassen", äußerte sich Luca weiter.

Ebenfalls sind Clips von einer Party in Lucas Haus aufgetaucht. Unter einem schoss Payton erneut gegen ihn: "Ob man auf den Abend stolz sein sollte, weiß ich ja jetzt nicht." Durch Hashtags wie #fremdgehen unter dem Video sollen laut Luca außerdem Falschinformationen verbreitet worden sein.

YouTuber Laserluca im Dezember 2021

Payton Ramolla, ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Luca, YouTube-Star

