Jennifer Lopez (51) erobert jetzt die Beauty-Welt! Hollywoodstars wie Kylie Jenner (23), Kim Kardashian (39), Rihanna (32) oder Lauren Conrad (34) haben es bereits vorgemacht – sie brachten eigene Pflegeprodukte und Make-up auf den Markt und verdienten dadurch Millionen. An diesen Vorbildern scheint sich die "Let's Get Loud"-Interpretin nun ein Beispiel genommen zu haben. Denn die US-amerikanische Sängerin kündigte an: Demnächst erscheint ihre eigene Kosmetikproduktreihe!

Auf Instagram postete J.Lo ein Selfie von sich. Zu sehen ist der "Hustlers"-Star, wie er – perfekt geschminkt – in einem Korbsessel auf seinem Balkon entspannt. Wie die Bildunterschrift verrät, ist dieses Foto die offizielle Mitteilung, dass die Fans der 51-Jährigen demnächst deren Schönheitsmittelchen kaufen können. "Strahlender Sonnenuntergang... #JLoBeauty erscheint bald", schreibt die Powerfrau zu ihrem Social-Media-Post. "Page Six" verrät, dass die zweifache Mama von Lippenstift über Gesichtsmasken zu Bodylotion einfach alles in ihrem Sortiment haben wird.

Anscheinend ist die Kosmetiklinie ein schon lang geplantes Projekt. Refinery29 berichtete bereits 2018, dass die Chartstürmerin dabei ist, ihr Beauty-Imperium zu entwickeln. "Es wird etwas sein, das funktioniert. Darauf könnt ihr euch verlassen, wenn mein Name auf etwas steht", versprach die "Jenny from the Block"-Hitmacherin damals.

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez im August 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Jahr 2018

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de