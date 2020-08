Mit diesem Geständnis hat Aurelio Savina (42) aber ziemlich dick aufgetragen! In der aktuellen Folge von Like Me – I'm Famous ließ er während einer Runde Flaschendrehen die Sex-Bombe so richtig platzen: Er habe bisher mit 2.000 Frauen Geschlechtsverkehr gehabt! Ja, richtig gelesen – aber wie muss man sich diese sportliche Summe rein zeitlich vorstellen? Promiflash hat das für euch nachgerechnet und kommt auf ein beachtliches Ergebnis!

Geht man davon aus, dass der heute 42-Jährige mit 16 Jahren sein erstes Mal hatte, konnte er sich seitdem 26 Jahre lang austoben – demnach hatte er bisher wohl in 312 Monaten seinen Spaß. Doch wie viel macht das Ganze aufs Jahr heruntergerechnet aus? Laut Promiflash-Berechnung hatte der Charmeur in den vergangenen 26 Jahren 77 verschiedene Frauen pro Jahr. Im Monat macht das in etwa 6,4 unterschiedliche Sexpartnerinnen aus.

Doch wie könnte so eine Zahl zustande kommen? Aurelio selbst dürfte diese Frage bei Paula kommt womöglich bereits beantwortet haben: "Ich bin Feminist. Macho. Gentlemen. Und ich stehe auf Orgien!", erklärte der Casanova ziemlich offen im Intim-Talk. Er selbst sehe auch anderen beim Sex sehr gern zu und betitelt sich deshalb als Voyeur. "Deswegen liegt es nahe, dass es für mich schöner wird, wenn mehrere Menschen dabei sind", erzählte Aurelio weiter. In seinen Augen besteht übrigens die perfekte Orgie aus fünf Männern und zwei Frauen.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW / Stefan Gregorowius Aurelio Savina, "Like Me – I'm Famous"-Teilnehmer

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, "Bachelor in Paradise"-Star

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, ehemaliger "Die Bachelorette"-Kandidat

