Dieses Geständnis von Kate Merlan (33) sorgt für geschockte Gesichter! Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Bewohnerin macht aktuell bei dem Format Kampf der Realitystars mit. Wie der Name vermuten verlässt, gehören auch Challenges zum Programm. In der heutigen Folge mussten die Kandidaten beim "Realityrad" entweder Kurze trinken oder Aufgaben erfüllen. Während dieses Spiels verriet Kate eine pikante Anekdote aus ihrer Beziehung mit Benjamin Boyce (52): Der frühere Boyband-Star soll ihr Intimpiercing auf unkonventionelle Art und Weise entfernt haben!

Wie bitte, wie kam es denn dazu? Diese Episode habe sich während ihrer Datingphase abgespielt, erklärte die 33-Jährige in großer Runde. "Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich das Piercing da unten noch gehabt, und er fand das nicht schön. Dann hat er halt bei unserem Date, also so in der Kennlernphase, als ich bei ihm war, einfach ’ne Zange genommen und hat das so durchgeknipst", führte sie belustigt aus. Er habe dafür eine Handwerkszange aus dem Baukasten benutzt. Bei dieser Geschichte bekamen ihre Mitstreiter wie unter anderem DSDS-Sternchen Momo nur große Augen und konnten die Geschichte nicht fassen.

Dass Kate aber auch selbst eine verrückte Nudel ist, bewies sie nun mit dieser Aktion: Sie ließ sich ihr Gesicht übergroß auf ihrem Oberschenkel tätowieren. Mit dem gestochenen Porträt wolle sie einige harte Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit aufarbeiten: "Ich habe krass viele Fehler gemacht, die ich wirklich bereue. Am meisten davon bereue ich, dass ich ausgerechnet immer den Menschen am schlimmsten wehgetan habe, die ich geliebt habe", erklärte sie Promiflash.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

RTL II – Magdalena Possert Die Promis von "Kampf der Realitystars"

Instagram / benjaminboyce23 Benjamin Boyce und Kate Merlan im Mai 2019

RTL II Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

