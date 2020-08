Kate Merlan (33) schmückt ihren Körper mit einem bedeutungsvollen Kunstwerk! Der Reality-TV-Star ist bekennender Tattoo-Fan: Dutzende Tintenmalereien zieren bereits den knackigen Body der Kölnerin, unter anderem das Bild einer Sonne im Nacken und der Schriftzug "Naughty" an ihrem Hals. Sogar Sommersprossen ließ sich die Influencerin verpassen. Nun legte sich die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin erneut unter die Nadel des Tätowierers: Kates Gesicht prangt jetzt übergroß auf ihrem Oberschenkel – und was es damit auf sich hat, berichtete sie exklusiv Promiflash!

"Das Tattoo zeigt mich selbst mit einem Kreuz vor dem Gesicht und ich habe es mir auf die Rückseite von meinem linken Oberschenkel tätowieren lassen", erklärte Kate jetzt im Promiflash-Interview. Mit dem gestochenen Porträt wolle sie einige harte Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit aufarbeiten: "Ich habe krass viele Fehler gemacht, die ich wirklich bereue. Am meisten davon bereue ich, dass ich ausgerechnet immer den Menschen am schlimmsten wehgetan habe, die ich geliebt habe!" So habe sie ihre Partner häufig so lange provoziert, bis die Situation eskaliert sei: "Ich habe einfach so lange weitergemacht, bis ich ihre schlimmsten Dämonen rausgelockt habe und sie richtig wild geworden sind!"

Das neue Tattoo sei dementsprechend die Abrechnung mit sich selbst: "Ich wünsche mir, dass der oder die eine mir verzeiht und ich bei manchen von ihnen noch eine zweite Chance bekomme!", erklärte Kate. Wie findet ihr das Körperkunstwerk? Stimmt unten ab!

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Instagram / katemerlan Kate Merlan mit neuem Tattoo

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Darstellerin

RTL II Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

