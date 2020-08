Jimi Blue Ochsenknecht (28) möchte sein Glück mit der Welt teilen! Seit wenigen Tagen ist die Katze aus dem Sack: Yeliz Koc (26) und Jimi räumten nach längeren Spekulationen ein, dass sie tatsächlich ein Paar sind. Während Yeliz bereits vor der Verkündung gemeinsame Fotos von ihr und dem Schauspieler mit ihrer Community teilte, hielt sich Jimi bisher mit öffentlichen Liebesbekundungen zurück. Das sollte sich nun ändern: Der Sohn von Uwe Ochsenknecht (64) präsentierte nun das erste Pärchenbild mit seiner neuen Freundin!

Darauf haben die Fans wohl gewartet! Auf einem neuen Instagram-Schnappschuss lächeln Jimi und Yeliz breit und überglücklich in die Kamera, während sie die Köpfe eng zusammenstecken. Zusätzlich fütterte der 28-Jährige seine Follower mit einem brandneuen Beziehungsdetail: "12.7.2020" steht in der Bildbeschreibung – vermutlich das Datum, an dem Jimi und Yeliz Nägel mit Köpfen machten.

Kurz vorher lieferte das Paar einen Liebesbeweis der anderen Art: In ihrer Instagram-Story zeigten Yeliz und Jimi der Öffentlichkeit, wie sie sich gegenseitig tätowieren. Die einstige Bachelor-Lady bekam ein Herz am Handgelenk verpasst, der Moderator läuft nun mit einem Smiley am Fußknöchel herum.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Gesicht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2020

