Am 31. August ist es endlich so weit – am Montag beginnt die vierte Staffel von Love Island! Die Show funktioniert 2020 genauso wie in den vorherigen Jahren: Die Singles müssen ein Match finden – wer alleine bleibt, fliegt raus. Das Prinzip ist zwar altbekannt, trotzdem dürfen sich die Fans auf ein paar Neuerungen freuen. Aber auf welche? Jana Ina Zarrella (43) und Jimi Blue Ochsenknecht (28) haben Promiflash Details zur neuen Ausgabe verraten!

Und zwar erwartet die Zuschauer ein verändertes Setting: "Wir freuen uns darauf, dass unsere Villa [...] noch schöner wird, damit sich die Islander noch wohler fühlen", erzählte Jana Ina im Gespräch mit Promiflash. Dass die Villa dieses Jahr anders aussehe, erwähnte auch Jimi Blue im Interview. Der Schauspieler führt dieses Jahr durch die "Love Island"-Show "Aftersun – Der Talk". Auch bei diesem Format gibt es eine Neuerung: Es läuft zum ersten Mal ebenfalls im TV – dreimal pro Woche gleich im Anschluss an 'Love Island'. "Die Kandidaten sind neu, ich bin neu. Ich glaube, das wird ganz cool", sagte der 28-Jährige im Gespräch. Er freue sich schon sehr drauf.

Neben Jimi Blue wird auch Cathy Hummels (32) den Talk moderieren. "Ich bin so glücklich, ein Teil des Teams zu sein. [...] Freut euch auf tolle, lustige und spannende Gespräche", sagte sie dazu auf Instagram und veröffentlichte ein Bild, auf dem sie und Jimi zu sehen sind.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI – Magdalena Possert Die Kandidaten von "Love Island" 2020

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / cathyhummels Jimi Blue Ochsenknecht und Cathy Hummels

