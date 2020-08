Sarah Lombardi (27) wagt ein haariges Comeback! Die Brünette ist aktuell offenbar in einem echten Selbstoptimierungsmodus: Erst Mitte August plauderte sie ganz offen aus, dass sie in den vergangenen Wochen fünf Kilogramm zugenommen habe. Denen geht es aktuell im Fitnessstudio und mit gesunder Ernährung an den Kragen. Etwas mehr darf es dafür auf dem Kopf sein: Sarah präsentierte sich nun wieder mit langen Haaren!

In ihrer Instagram-Story nahm Sarah ihre Follower mit zu einem Friseurbesuch – der offenbar dringend nötig war: Die Tapes der Sängerin waren nämlich schon reichlich rausgewachsen. Beim Friseur angekommen wurden die dann kurzerhand rausgenommen und deutlich längere wieder eingesetzt – und tada, aus Sarahs einstigem Longbob wurde eine echte Wallemähne. "Leute, ich bin so happy. Jetzt bin ich endlich wieder mit langen Haaren. Ihr habt mich ja schon gefragt, ob ich sie nicht irgendwie vermisse...", erklärt Sarah anschließend überglücklich.

Die vergangenen Monate kannte man Sarah nur noch mit einer Haarlänge, die bis zum Schlüsselbein reichte. "Ich habe mein ganzes Leben lange Haare gehabt. Erst seit zwei Jahren habe ich sie dann kurz getragen", erinnerte sie sich. Denn auch wenn die 27-Jährige eine lange Haarpracht liebt, findet Sarah einen Longbob nach wie vor ziemlich cool.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi

Getty Images Sarah Lombardi 2018 in Düsseldorf

Getty Images Sarah Lombardi, Sängerin

