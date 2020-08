Hat er etwa Schmetterlinge im Bauch? Seit die Ehe des einstigen Hollywood-Traumpaares, Brad Pitt (56) und Angelina Jolie (45), auseinandergegangen ist, scheint es so, als habe der Schauspieler eine neue, große Liebe nicht mehr finden können. Der "Mr. & Mrs. Smith"-Star war in der Vergangenheit vor allem damit beschäftigt, Beruf und Vatersein unter einen Hut zu bringen. Jetzt scheint es aber so, als habe endlich wieder eine Frau Platz im Herzen des Filmstars gefunden. Brad soll das deutsche Supermodel Nicole Poturalski daten.

Dem US-Magazin Entertainment Tonight liegen Bilder vor, die den 56-Jährigen mit seiner jungen Begleitung in Paris zeigen. Nachdem sich die beiden an einem Pariser Flughafen getroffen hatten, seien sie den Berichten zufolge per Privatjet nach Südfrankreich gereist, um dort ihre Zweisamkeit zu genießen. Laut Augenzeugen sollen die vermeintlichen Turteltauben nicht nur total vertraut gewesen sein, sie haben angeblich sogar Zärtlichkeiten ausgetauscht.

Auch wenn die beiden selbst sich bisher noch nicht zu den Gerüchten geäußert haben, scheint es, als könnte Brad in dem Covergirl der Septemberausgabe der deutschen "Elle" seine Mrs. Right gefunden haben. Wie RTL berichtet, kennen sie sich sogar schon seit einiger Zeit: Im August 2019 sollen sie sich bei der Premiere von "Once Upon a time...in Hollywood" länger unterhalten haben.

Getty Images Brad Pitt bei den Cannes Filmfestspielen, in Cannes Mai 2019

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski, Model

Getty Images Brad Pitt bei den Oscars 2020

