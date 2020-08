Anfang Juli überraschten Samira und ihr Verlobter Yasin ihre Community mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Das Love Island-Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs. Im Netz hält die schwangere Schönheit ihre Fans mit regelmäßigen Updates zu ihrem Zustand auf dem Laufenden. Erst vor wenigen Wochen schwärmte die TV-Bekanntheit von den deutlich sichtbaren Schwangerschaftsrundungen – jetzt muss Samira aufgrund des rasanten Wachstums ihres Bauches sogar auf ein bestimmtes Accessoire an ihrem Körper verzichten!

"Ich hab übrigens mein Bauchnabelpiercing rausgemacht", teilte Samira vor wenigen Stunden ihren Followern in ihrer Instagram-Story mit. In der 22. Schwangerschaftswoche hat sich der Bauchnabel der Hamburgerin inzwischen schon weit nach außen gewölbt. Hätte der Reality-TV-Star den Schmuck noch weiter an der Bauchmitte getragen, hätte es möglicherweise zu Entzündungen am Nabel kommen oder die Haut hätte reißen können.

Den weiteren Verlauf ihrer Schwangerschaft kann die werdende Mutter kaum abwarten. "Am Freitag ist wieder Wochenwechsel", verkündete Samira stolz. Bisher hatte die Bald-Mama nur mit Rückenschmerzen zu kämpfen – ein spezieller Schwangerschaftsgürtel soll die Wehwehchen am Steißbein der lockigen Schönheit nun lindern.

