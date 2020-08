Folgt bald endlich das heiß ersehnte Liebes-Outing von Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32)? Seit Wochen heizen die ehemalige Bachelorette und ihr damals Zweitplatzierter die Gerüchteküche an: Es tauchten bereits Fotos auf, die die beiden turtelnd auf Ibiza zeigen. Darauf angesprochen, wollte sich die Beauty aber nicht konkret zu ihrem Beziehungsstatus äußern. Dafür teilte sie jetzt erneut vielsagende Zeilen, die andeuten, dass Liebe in der Luft liegt.

"Höre immer auf dein Bauchgefühl und folge deinem Herzen – ganz egal, was andere davon halten", schrieb die Ex-Rosenlady auf ihrem Instagram-Account. Klar – das ist keine eindeutige Bestätigung dafür, dass sie und der einstige Bachelor in Paradise-Star zusammen sind. Eine Followerin ist sich aber trotzdem sicher: "Das ist definitiv ein Statement an all diejenigen, die die Beziehung zwischen ihr und Johannes belächeln."

Im Gegensatz zu Jessi macht der Blondschopf auf seinem Profil keine Andeutungen, dass er frisch verliebt sein könnte. Dafür kommentiert er jeden Beitrag der 30-Jährigen. Unter dem besagten Post hinterließ er ein Sonnen- und ein Herz-Emoji. Würdet ihr euch freuen, wenn die beiden ein Paar wären? Stimmt ab!

Promiflash Johannes Haller und Jessica Paszka, August 2020

Instagram / jessica_paszka_ Ex-Bachelorette Jessica Paszka

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Darsteller

