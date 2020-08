Barbara Meier (34) scheint in ihrer neuen Rolle als Mutter voll und ganz aufzugehen! Mit der Geburt ihrer Tochter Marie-Therese im Juli dieses Jahres hat sich das Leben der ehemaligen Germany's next Topmodel-Gewinnerin komplett verändert: Statt Kameras und Catwalks stehen nun Wickeln und Stillen im Fokus. Doch das Model scheint seinen vorherigen Alltag kaum zu vermissen. Die neuen Trends sind für Barbara erst mal Nebensache – ihr aktuelles Must-have ist der Kinderwagen!

"Kinderwagen: Mein Lieblingsaccessoire 2020", scherzte Barbara vor wenigen Stunden via Instagram. Dazu teilte die Beauty zwei Schnappschüsse von einem Spaziergang mit ihrem Töchterchen im Grünen. In einem roten Sommerkleid, mit wallender Mähne und einem strahlenden Lächeln auf den Lippen schiebt die Neu-Mama den Wagen mit ihrem Nachwuchs vor sich her. Mit ihrem Hashtag "Liebe es, eine Mutter zu sein", stellt die 34-Jährige klar, dass sie sich momentan gar kein anderes Leben wünscht.

Und auch Barbaras Fans sind von dem Anblick total begeistert. Neben den zahlreichen Komplimenten unter dem Beitrag kommentierte auch Model-Kollegin Hana Nitsche (34) die Aufnahmen mit den Worten: "Steht dir ganz wunderbar!"

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Anzeige

Getty Images Barbara Meier, bekannt durch GNTM

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de