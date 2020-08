Die nächste Veränderung bei Oana Nechiti (32)! Erst vor wenigen Tagen wurden die Fans von DSDS mit diesen News überrascht: Die beliebte Castingshow wird in der nächsten Staffel mit einer ganz neuen Jury an den Start gehen – so werden die Zuschauer nicht nur auf Pietro Lombardi (28), sondern auch auf die Profitänzerin verzichten müssen. Doch nicht nur beruflich gibt es für Oana eine Veränderung: Die Beauty flasht ihre Follower mit dieser neuen Frisur.

Der Let's Dance-Star ist für seine optischen Verwandlungen bekannt – erst vor Kurzem präsentierte sich die Frau von Erich Klann (33) mit einem kurzen sommerlichen Bob, und einige Tage später ließ sie ihre Haare als schwarze Wallemähne über ihre Schultern fallen. Auf Instagram zeigt Oana jetzt diesen Look: Mit einem frechen Pony, einer langen Mähne und ihrer kupferroten Haarfarbe bezaubert die 32-Jährige mit ihrem neuen Style.

Ihre Community ist von diesem Anblick total überwältigt. In der Kommentarspalte sammeln sich zahlreiche Komplimente und Herz-Emojis. "Du bist eine Augenweide", "Wunderschön siehst du aus" und "Das sieht megaschön aus", schreiben die User und kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Profitänzerin

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Ex-DSDS-Jurorin

