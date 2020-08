Tobias Wolf gibt ganz intime Prä-Geburts-Einblicke! Tagelang wurden der YouTuber und seine Frau Maren Wolf (28) auf die Folter gespannt: Ihr kleiner Sohnemann Lyan ließ sich ein wenig länger Zeit als eigentlich geplant und die Geburt musste letztendlich am Wochenende eingeleitet werden. Am Mittwoch war es dann so weit – Tobi konnte stolz verkünden, dass der Nachwuchs endlich das Licht der Welt erblickt hat. Nun versorgte er die Community mit weiteren Details zu den wohl aufregendsten Stunden seines Lebens: Er teilte Schnappschüsse, die kurz vor der Entbindung entstanden sind!

Auf Instagram konnten die Follower nun zwei neue Bilder aus dem Krankenhaus bestaunen, die die letzten Stunden vor dem Elternsein dokumentieren. Zu einem Foto, dass Tobi mit dickem Rucksack, einigen Taschen und einem Klemmbrett samt Formular in der Klinik zeigt, schrieb er: "Bevor alles losging, war ich schon schwer bepackt. Maren Wolf mal wieder..."

Ein zweites Posting offenbart, wie aufregend und gleichzeitig kräftezehrend die vergangenen Tage gewesen sein müssen. Schlafend liegt Tobi in einem Krankenhausbett, das Handy noch in der Hand. "Gerade das Zimmer bezogen und auf die Einleitung gewartet. Zack, direkt am Schlafen", erinnerte sich der Webstar zurück. Zum Abschluss gab es dann noch eine süße Liebeserklärung an den kleinen Mann: "Jetzt verbringe ich jede Sekunde mit dem Kleinen. Er ist so so süß!"

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, YouTube-Stars

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf im Krankenhaus im August 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Krankenhaus

