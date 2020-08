Es gibt spannende Infos zu den neuen Episoden von Grey's Anatomy! In den USA flimmert zurzeit die 16. Staffel der beliebten Ärzteserie über die Bildschirme, hier in Deutschland werden die Folgen ab Anfang September ausgestrahlt. Dennoch laufen schon jetzt die Vorbereitungen für die 17. Staffel der Erfolgssendung auf Hochtouren. Und noch vor Beginn der Dreharbeiten sind jetzt erste Details aus den Drehbüchern durchgesickert.

Die Produzentin Krista Vernoff (48) plauderte mit The Hollywood Reporter vorab über den Inhalt der nächsten Grey's-Runde. So soll zwar die aktuelle Pandemie thematisiert werden, jedoch wird es nicht ausschließlich um "Tod und Verzweiflung" gehen. Die Handlung soll rund eineinhalb Monate nach Beginn der Gesundheitskrise ansetzen und den Alltag der Protagonisten voll beeinflussen. Dennoch können die Zuschauer viel "Freude und Spaß" erwarten. Es gebe viele Geschichten zu erzählen, die nicht negativ oder dramatisch verlaufen würden.

Giacomo Gianniotti (31) – der in der Serie Dr. Andrew DeLuca spielt – verriet zudem gegenüber Entertainment Weekly: "Es herrscht wirklich kein Mangel an unglaublichen Geschichten, die zurzeit passieren: Und zwar innerhalb eines Krankenhauses und ebenso auf den Straßen mit all den Protesten." Der Hauptdarsteller scheint damit auf die anhaltenden Proteste gegen Polizeigewalt in den USA anzuspielen. Die "Black Lives Matter"-Bewegung könnte demnach auch bei "Grey's Anatomy" thematisiert werden.

Anzeige

Getty Images Krista Vernoff, Produzentin

Anzeige

United Archives GmbH Der Cast von "Grey's Anatomy" 2010

Anzeige

Getty Images Giacomo Gianniotti, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de