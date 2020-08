Nina Bott (42) gibt ein neues Schwangerschafts-Update! Vor knapp einem Monat überraschte die ehemalige GZSZ-Darstellerin und Moderatorin ihre Follower mit dieser Neuigkeit: Sie ist zum vierten Mal schwanger. Inzwischen ist die Schwangerschaft sogar schon so weit fortgeschritten, dass die 42-Jährige nicht mehr in ihre Jeans passt. Aber wie viel hat sie zugenommen? Das verriet die Blondine ihrer Community nun im Netz!

Während einer Frage-und-Antwort-Runde auf Instagram erzählte die Vierfach-Mama in spe: "Ich war vorgestern beim Arzt und da waren es fünf Kilo. Ich habe jetzt eher mit weniger gerechnet, aber das ist, glaube ich, alles noch im Rahmen", plauderte sie aus. Das sind aber nicht die einzigen Details, die sie sich entlocken ließ: So sei sie aktuell in der 18. Schwangerschaftswoche und die Entbindung soll im Januar stattfinden. Das Geschlecht kenne sie auch schon, wolle es aber noch nicht verraten.

Ihre Kinder können es ebenfalls kaum erwarten, bis sie ihr Geschwisterchen endlich begrüßen dürfen: "Die drei 'großen' Kinder freuen sich auch – und Luna ist sich schon sicher, dass sie weiß, ob es ein Junge oder Mädchen wird", sagte Nina gegenüber Bild.

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott, 2020

Anzeige

Getty Images Nina Bott, deutsche TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Nina Bott beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im Oktober 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de