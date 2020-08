Sarah Lombardi (27) ist ein Web-Malheur passiert! Eigentlich ist sie ein echter Medienprofi – auch mit Blick auf Social Media. Immerhin hat die Sängerin stolze 1,5 Millionen Follower vorzuweisen. Sarah weiß genau, was sie wann posten muss, um ihre Community am Ball zu halten und doch ihre Privatsphäre zu wahren. Einen kurzen Augenblick hat sie nun allerdings doch nicht aufgepasst und glatt ein vertrauliches Detail veröffentlicht: die Handynummer einer Freundin.

Hoppla, das war wohl nicht geplant! In ihrer Instagram-Story ist kürzlich eine Handynummer zu sehen gewesen. In der Hoffnung, Sarah darüber erreichen zu können, wählten etliche Fans besagte Ziffern – wurden allerdings enttäuscht. Schließlich hatten sie nicht Sarah, sondern ihre Freundin an der Strippe. Die wiederum gab der "Genau hier"-Interpretin augenblicklich Bescheid – immerhin dürfte ihr Mobiltelefon in einer Tour geklingelt haben.

Inzwischen hat Sarah die Fauxpas-Story wieder gelöscht und stellt ein für allemal klar: "Es war nicht meine Handynummer. Es war eine Nummer einer Freundin." Außerdem appellierte sie an die Vernunft ihrer Insta-Gefolgschaft: "Lasst sie bitte in Ruhe! Die Arme kriegt gerade die ganze Zeit Anrufe."

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Juni 2020

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, August 2019

Anzeige

Instagram / sarellax3 Supertalent-Jurorin Sarah Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de