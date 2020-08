Bei Sam Dylan (29) und Rafi Rachek (30) scheint alles wieder im Lot zu sein. Vor einigen Wochen fürchteten Fans noch, dass sich der einstige Prince Charming-Teilnehmer und der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat getrennt haben. Der Grund für diese Annahme: Beide löschten alle gemeinsamen Pärchenbilder. Wie das Duo später erklärte, hatten sie sich tatsächlich gezofft – doch nicht getrennt. Nach der ganzen Aufregung genießen die zwei Realityshow-Bekanntheiten nun einen gemeinsamen Liebesurlaub.

Auf Instagram teilte Sam einen Schnappschuss von sich und seiner besseren Hälfte. Zu sehen sind die beiden, wie sie auf Mallorca am Pool turteln. Der 29-Jährige widmet Rafi in der Bildunterschrift zusätzlich ein paar rührende Zeilen: "Für immer ein Team. Mein Mann, mein Coach, mein Trainer, mein bester Freund – der Beste, mit dem ich streiten kann." Die TV-Bekanntheit plaudert weiterhin aus, dass es die "perfekte Beziehung" sei, wenn eine Person all diese Attribute in sich vereine.

Sams Follower feiern es, dass er und Rafi sich wieder versöhnt haben. "Ihr seid so süß zusammen", schreibt ein User. Ein weiterer kommentiert: "Ihr dürft euch nie wieder streiten, ihr seid einfach ein zu tolles Paar."

Getty Images Rafi Rachek bei der Berlin Fashion Week im Juni 2019

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2020

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-Stars

